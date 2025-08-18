В Пакистане из-за муссонных дождей погибли 660 человек

Еще 929 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 18 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 660 человек погибли и 929 пострадали в Пакистане из-за ливней и вызванных ими инцидентов с конца июня, когда в стране начался период муссонных дождей. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Повреждено около 2,5 тыс. зданий, почти 30 тыс. людей эвакуированы и размещены во временных убежищах. Нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.

Согласно отчету, наибольшие жертвы понесла северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва - 392 погибших и 245 пострадавших. В северо-восточной провинции Пенджаб зарегистрированы 164 погибших и 582 раненых. Сообщения о погибших также поступили из провинций Синд, Белуджистан, Гилгит-Балтистан и ряда других.

Власти страны предпринимают усилия, направленные на сохранение жизней людей и минимизацию ущерба от стихии.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.