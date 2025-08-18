Мужчина, находясь за границей, размещал в своем канале видеохостинга материалы с дезинформацией о действиях ВС РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес бывшего руководителя Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Мурзагулов Ростислав Рафкатович, 24.05.1978, г. Кумертау Республики Башкортостан", - указано в реестре.

Ранее Мурзагулова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс. рублей за фейки об армии. Мужчина, находясь за границей, размещал в своем канале видеохостинга материалы с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ.