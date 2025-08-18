Заведено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы России в аэропорту Махачкалы задержали пассажира с незадекларированными часами Rolex стоимостью 6,4 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"В аэропорту Махачкалы таможенники задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы остановили мужчину на зеленом коридоре по ориентировке сотрудников УФСБ России по Республике Дагестан. В результате таможенного досмотра на его запястье были обнаружены дорогие часы.

"Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов и покрыт сапфировым стеклом", - сообщили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет или штраф до одного миллиона рублей.

"При перемещении через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом товаров, таможенная стоимость которых превышает €10 тыс. в эквиваленте и (или) общий вес - 50 кг, необходимо в обязательном порядке осуществлять их письменное декларирование с заполнением пассажирской таможенной декларации", - напомнили в ФТС.