На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в Поморье

Руководитель коммерческой организации также подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении контракта по ремонту школы в Новодвинске Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Руководитель коммерческой организации из Свердловской области подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении контракта по ремонту школы в Новодвинске Архангельской области, из-за чего был сорван ремонт. Подозреваемый задержан в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, зарегистрированной в Свердловской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), - указано в сообщении. - Подозреваемый задержан на территории Краснодарского края при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии. Он будет доставлен в город Архангельск для участия в следственных действиях".

По версии следствия, в 2024 году с директором коммерческой организации был заключен муниципальный контракт стоимостью более 207 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы в Новодвинске. Бизнесмен получил аванс, составляющий половину суммы контракта. Подозреваемый заключал договоры субподряда, в том числе с аффилированными лицами. Подрядчик сорвал выполнение работ, более 47 млн рублей из аванса перечислено им аффилированным лицам. Кроме того, подозреваемый пытался похитить еще более 9,5 млн рублей за фактически невыполненные работы, при этом был подписан акт о приемке работ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО, регионального управления ФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и ОЭБиПК МО МВД России "Новодвинский". Подозреваемый арестован. Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК.