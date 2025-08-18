На Кубани пресекли закупку из-за выявленных нарушений конкуренции

Сумма контракта составила 112,9 млн рублей

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края пресекла нарушения при проведении электронного аукциона на строительство ливневой канализации в Краснодаре с начальной ценой контракта 112,9 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

"В ходе мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок прокуратурой края выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, о защите конкуренции при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству ливневой канализации в муниципальном образовании город Краснодар, с начальной (максимальной) ценой контракта 112,9 млн руб. <…> В связи с чем прокуратурой заказчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. После чего закупка отменена, что позволило восстановить законные условия конкурентной борьбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в документации требовался опыт строительства и ремонта дорог, хотя закупка касалась ливневой канализации, для которой действуют другие правила. Такие условия ограничивали круг участников и нарушали закон о конкуренции.

После вмешательства прокуратуры закупку отменили, а документы исправили. Ведомство продолжит следить за честностью и прозрачностью торгов, отметили там.