В МЧС призвали ограничить выходы на природу, не разводить в лесу костры и не сжигать мусор

НАЛЬЧИК, 18 августа. /ТАСС/. Пожарная опасность высшего - пятого - класса объявлена сразу в шести степных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки, рассказали в региональном управлении МЧС.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, 18 и 19 августа в северо-восточных районах (Прохладненский, Майский, Терский, Лескенский, Урванский, Баксанский) местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс)", - пояснили в ведомстве.

В связи со сложными погодными условиями в МЧС призывают ограничить выходы на природу, не разводить в лесу костры и не сжигать мусор.