Это первая такая операция в регионе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Медики в Хакасии восстановили отрезанный палец на правой руке шестилетней девочке, которая поступила в больницу с множественными ножевыми ранениями головы и рук, говорится в сообщении республиканского Минздрава.

Ранее ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что в Черногорске мужчина убил ножом свою 37-летнюю сожительницу и ранил двух ее детей - девятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Дети пытались спасти мать. Оба ребенка были госпитализированы, их жизни ничего не угрожало.

По словам заведующего отведением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской клинической больницы Руслана Меллина, в ходе операции хирурги "более 3 часов под микроскопом накладывали анастамозы (сшивали сосуды) у ампутированного пальца". "Самыми волнительными стали первые 6 дней. Так как в научных статьях, где делятся практикой подобных случаев, описано, что к этим суткам возникает тромбирование питающих сосудов и, как следствие, потеря трансплантата (пальца). К счастью, этого не случилось", - процитировали Меллина в сообщении.

Ребенок продолжает лечение в стационаре и ее восстановление идет хорошо. В республиканском Минздраве сообщили, что это первая такая операция в Хакасии.

В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии подтвердили ТАСС, что речь идет именно о пострадавшей в Черногорске девочке. 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он заключен под стражу. В рамках расследования будет также дана надлежащая оценка действиям обвиняемого по факту ранений детей.