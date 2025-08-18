Террористы выбрали Прозорова за разоблачение спецслужб Украины

Обвиняемый приобрел магниты в столичном магазине для установки взрывного устройства на днище автомобиля экс-офицера СБУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова выбрали его из-за пророссийской позиции, разоблачающей деятельность спецслужб Украины. Об этом гособвинитель заявила во 2-м Западном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС.

"Выбрали цель - бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Прозорова, являющегося медиаперсоной, блогером <…> разоблачал деятельность ВСУ", - огласила обвинительное заключение прокурор.

По ее словам, Головченко приобрел магниты в столичном магазине для установки взрывного устройства на днище автомобиля Прозорова, собрав его из компонентов по инструкции посредством видеозвонка с куратором с территории Украины.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения.

Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. С февраля 2022 года они начали подготовку к совершению преступления, разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за деньги. По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.