Устройство было передано соучастникам в Литовской Республике для дальнейшей транспортировки в Москву

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Самодельное взрывчатое вещество, изготовленное для подрыва машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, было спрятано в маникюрном наборе и передано соучастникам преступления в Литовской Республике для доставки в Москву. Об этом прокурор заявила во 2-м Западном окружном военном суде, который приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

"Взрывчатое вещество массой 200 гр находилось в маникюрном наборе, с детонатором и другими компонентами <…> и было передано соучастникам в Литовской Республике для дальнейшей транспортировки [в Москву]", - сказала прокурор.