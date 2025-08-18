В шести регионах России действуют 46 очагов пожаров

Площадь возгораний составляет более 3,2 тыс. га

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В шести регионах России действуют 46 очагов природных пожаров на площади более 3,2 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За отчетный период в 27 субъектах возникло 186 очагов лесных пожаров на площади свыше 2 тыс. га. На сегодняшний день в 6 субъектах действуют 46 очагов на площади более 3,2 тыс. га", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС добавили, что пожарные за минувшую неделю привлекались к ликвидации более 6 тыс. пожаров, на которых были спасены 336 человек. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года гибель людей на пожарах уменьшилась на 29%", - добавили в ведомстве.