В Крыму не допустили распространение лесных пожаров на пять населенных пунктов

Авиация МЧС России сбросила 63 тонны воды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные в Крыму не допустили перехода огня от природных пожаров на пять населенных пунктов с населением более 8 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Республике Крым не допущены переходы огня на пять населенных пунктов с населением свыше 8 тыс. человек. Авиацией МЧС России совершен 21 сброс воды общим объемом более 63 тонн", - сказали в пресс-службе.

Всего в РФ, по данным МЧС, в шести регионах действует 46 очагов на площади более 3,2 тыс. га.