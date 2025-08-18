Водоканал населенного пункта запитают резервным источником питания

МАГАДАН, 18 августа. /ТАСС/. Село Клепка в Магаданской области останется без электроснабжения из-за подмыва анкерной опоры воздушной линии (ВЛ) электропередачи. Об этом сообщает Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области.

"В связи с длительными и обильными осадками на территории Магаданской области, возникла необходимость в срочных аварийно-восстановительных работах, в следствии чего, будет выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Ольская-Клепка с 19 час. 18.08. до 18 час. 19.08. Причиной является подмыв анкерной опоры №119 ВЛ 35 кВ. Ремонтные работы повлекут за собой полное обесточивание всего села Клепка, а также отключение котельной и водозабора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водоканал села будет запитан резервным источником питания, а подача воды 19 августа будет осуществляться с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00 (время местное).

В селе Клепка проживает порядка 470 человек.

Ранее в МЧС по региону предупредили о сильных дождях 18 и 19 августа. Подъем уровня воды в реках континентальной части области уже составил от 10 до 70 см, самая сложная ситуация складывается в Ольском муниципальном округе, уточнили в ведомстве.