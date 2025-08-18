Пожары происходят из-за засухи

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Три пожара в лесных массивах ЛНР локализованы на площади более 11 га. Пожары происходят из-за засухи, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Из-за засушливой погоды в республике продолжают фиксировать новые возгорания в лесных массивах. По состоянию на 12:00 мск 18 августа в ЛНР действуют три локализованных очага возгорания на общей площади более 11 га: в Новопсковском и Станично-Луганском муниципальных округах", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя главы регионального правительства Юрия Говтвина.

Отмечается, что оперативные службы и сотрудники лесничеств предпринимают все необходимые меры для нераспространения огня. Ситуация остается контролируемой.