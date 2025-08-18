Жертвами происшествия стали 18 человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования родным и близким погибших в аварии в Алжире, которая унесла жизни 18 человек. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой аварии," - сказано в сообщении.

Как указали в дипведомстве, в России с глубоким прискорбием восприняли информацию о том, что 15 августа пассажирский автобус упал в реку, в результате этого погибли 18 человек, более 20 получили травмы различной степени тяжести.