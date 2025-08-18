Фигуранта приговорили к 5,5 годам колонии за покушение на мошенничество на сумму более чем 2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда в понедельник рассмотрела апелляции на приговор заочно приговоренному к 5,5 года колонии за покушение на мошенничество на сумму более чем 2 млрд рублей экс-депутату Госдумы Олегу Михееву и оставила его без изменения. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.

Михеев был депутатом Государственной думы V и VI созывов. В розыск был объявлен 10 января 2018 года. 10 июня Советский районный суд Волгограда признал виновным Михеева в покушении на мошенничество на сумму более чем 2 млрд рублей. Мужчина был заочно приговорен к 5,5 года лишения свободы и штрафу 700 тыс. рублей. Приговор Михееву был обжалован.

"Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила вынесенный Советским районным судом Волгограда приговор Михееву без изменения", - сказал Тюменцев. Ранее сообщалось, что прокуратура просила усилить наказание, защитники Михеева просят отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный. Также они просили отменить ранее вынесенное постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства защитников об отмене Михееву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное разбирательство в Советском районном суде Волгограда проводилось в отсутствие подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Судом установлено, что Михеев, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО АКБ "Волгопромбанк", совместно с неустановленными соучастниками разработал мошенническую схему для похищения средств банка. Были составлены фиктивные договоры на оказание услуг, идентичные ранее заключенным соглашениям о досрочной выплате долгов заемщиков банку, а также обеспечительные договоры поручительства, по условиям которых банк выступал гарантом исполнения обязательств заемщиков. Получив крупный кредит в Промсвязьбанке (ныне - "Банк ПСБ"), Михеев использовал полученные деньги для погашения долга заемщиков перед ОАО "Волгопромбанк".

Одновременно с этим, применяя поддельные платежные документы, Михеев создал акты выполненных работ по фальшивым договорам на оказание услуг, имитируя выполнение обязательств по таким контрактам и формируя видимость долговых обязательств "Волгопромбанка". Затем через подставных лиц Михеев формально передал своей матери право требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков по договорам оказания услуг общей стоимостью около 1,4 млрд рублей. Мать Михеева стала формальным обладателем права требования по сделкам и получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка.

При рассмотрении иска в Советском районном суде Волгограда мать Михеева заявила уточненные требования о взыскании с Промсвязьбанка задолженностей по договорам поручительства на сумму свыше 1,4 млрд рублей, а также начисленного вознаграждения за предоставленные услуги по ставке 18% годовых на сумму почти 700 млн рублей. Общая сумма превысила 2 млрд рублей. При этом преступление не было успешно реализовано благодаря решению суда от 26 августа 2011 года, отказавшему в иске матери Михеева. Таким образом, задуманная схема похищения крупных сумм обманным путем была сорвана.