Причиной ограничений стал размыв дорожного полотна

МАГАДАН, 18 августа. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-504 "Колыма" на 1116+220 км закрыт для всех видов транспорта в связи с размывом дорожного полотна, сообщается в Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

"Министерство <…> сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Ранее в ФКУ Упрдор "Вилюй" сообщили, что на участке км 1102-1117 федеральной трассы "Колыма" действует временный запрет на движение всех видов транспорта.

В МЧС по региону ранее сообщили, что из-за обильных осадков подъем воды в реках на континентальной части области за сутки составил от 10 до 70 см. Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются в Магаданской области также 19 августа.