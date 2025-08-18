Следствие подозревает должностное лицо и руководителя коммерческой организации

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения около 500 тыс. рублей бюджетных средств в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Знаменск на севере Астраханской области. В совершении преступления подозреваются должностное лицо и руководитель коммерческой организации, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В результате противоправных действий должностного лица и руководителя коммерческой организации бюджету причинен ущерб в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2023 года между муниципальным учреждением ЗАТО Знаменск и коммерческой организацией был заключен контракт на разработку проектной документации по капремонту котельного оборудования. Несмотря на то, что документация фактически не была предоставлена, стороны подписали акт выполненных работ, после чего на счет организации были перечислены более 473 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.