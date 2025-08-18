Самолет Москва - Ош вернулся во Внуково из-за технической неисправности

Устранение неисправности займет около трех часов, пассажиров борта направили в стерильную зону

БИШКЕК, 18 августа. /ТАСС/. Самолет киргизской авиакомпании Aero Nomad Airlines, следовавший по маршруту Москва - Ош, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

"Самолет приземлился ориентировочно в 14:40-14:45 мск во Внуково, там произошла небольшая техническая поломка. Два капитана борта приняли решение не рисковать и вернуться для устранения неисправности. С пассажирами все хорошо, пострадавших нет", - рассказали в компании.

Уточняется, что устранение неисправности займет около трех часов, пассажиров борта направляют в стерильную зону.

Как сообщили ранее ТАСС в авиационных службах, Airbus A320, вылетевший из Внуково в Ош, доложил о неполадке и благополучно вернулся в аэропорт. Борт почти три часа провел в воздухе, вырабатывая топливо около аэропорта Внуково.