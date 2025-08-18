Вина подозреваемых не подтвердилась

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об осквернении памятника "Вечный огонь" в городе Учалы Республики Башкортостан прекращено, следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Дело по статье УК РФ о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) было возбуждено в сентябре 2024 года. По предварительным данным, была повреждена ветроустойчивая газовая горелка Вечного огня, в связи с чем горение прекратилось. На причастность к возможному преступлению были проверены действия трех молодых людей - Романа Рахимова, Ильдара Насретдинова, Георгия Язовских, их вина не подтвердилась.

"Прекратить уголовное дело <…> в связи с отсутствием события преступления", - отмечается в постановлении.

По данным предварительного следствия, повреждение электрооборудования и автоматики контроля горения и розжига пламени произошло из-за скопления и возгорания мусора в нише газовой горелки. "Сведений о том, что возгорание произошло в результате умышленных противоправных действий третьих лиц, не имеется", - отмечается в документе.