"Страна": в военкомате Киева мобилизованный порезал себе руки и шею

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Военнообязанный житель Киева порезал себе руки и шею в распределительном пункте территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) столицы, пытаясь избежать мобилизации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание опубликовало фотографию и видео с места происшествия. По его информации, инцидент произошел в распределительном пункте военкомата в микрорайоне ДРВЗ (получил название от Дарницкого вагоноремонтного завода) Днепровского района Киева. Других подробностей происшествия "Страна" не приводит.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами избежать мобилизации.