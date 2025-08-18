Фигуранту дела экс-офицера СБУ Прозорова назначили 16 лет лишения свободы

Осужденный проведет пять лет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы заключившего сделку со следствием Ростислава Журавлева - одного из трех обвиняемых в подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в апреле 2024 года в Москве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить 16 лет, из которых 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, со штрафом 500 тыс. рублей, без ограничения свободы", - огласил судья приговор, который не вступил в законную силу и будет обжалован в апелляции.

Таким образом, суд назначил Журавлеву на один год больше, чем запросил прокурор. "Приговор мы обязательно обжалуем, заявил адвокат после оглашения приговора", - сказал ТАСС защитник Журавлева.

Фигурантами также проходят Иван Паскарь и Владимир Головченко. Их дело, выделенное в отдельное производство, ранее поступило в суд. В зависимости от роли и степени участия в преступлении мужчины обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.