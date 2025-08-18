Экс-начальник научного центра МО Рутько не признал вину в получении взяток

Вместе с тем Игорь Рутько признал себя виновным в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший начальник Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковник Игорь Рутько, обвиняемый в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений, отказался признать себя виновным в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рутько Игорь Михайлович отказался признать себя виновным в получении взяток в особо крупном размере, но признает себя виновным в превышении должностных полномочий. Суд переходит в общий порядок рассмотрения уголовного дела", - сказано в постановлении.

Общая сумма денежных средств, полученных преступным путем, составляет порядка 30 млн рублей. Изначально Рутько заключил досудебное соглашение и признал вину во всех инкриминируемых эпизодах, дело должно было рассматриваться в особом порядке. В настоящее время он находится под домашним арестом.

По данным следствия, в 2014 году для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько издал приказ о создании специальной группы из сотрудников института. Им были определены конкретные функции и установлена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.

В группу вошли старший научный сотрудник института Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя, и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, возглавивший специальную группу. Следствие считает, что не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал план совершения коррупционных преступлений и предложил Рутько и Долгову создать организованную преступную группу.

По версии обвинения, Бобров подыскивал сотрудников института, готовых за взятку войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он также получал и распределял незаконные денежные средства. Долгов подписывал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат. А размер взяток, по данным следствия, зависел от величины ежемесячной надбавки.