Во время игры в футбол на 10-летнего мальчика упали ворота

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика на школьной спортивной площадке в Похвистневском районе Самарской области, ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следствие установило, что вечером 14 августа подростки играли в футбол на спортивной площадке на территории школы в селе Старый Аманак Похвистневского района Самарской области. Во время игры на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, ребенок погиб.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сказано в сообщении. Следователи устанавливают виновных и все обстоятельства происшествия.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в понедельник сообщил о происшествии. "К сожалению, у нас произошла трагедия. У нас ворота, которые были не должным образом установлены, не закреплены, по сути, привели к трагедии, погиб ребенок", - сказал он, выразив соболезнования в связи с трагедией.