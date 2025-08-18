Никто не пострадал, самолет повреждения не получил

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Тюменское МТУ Росавиации расследует инцидент с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Рощино самолетом Ан-24, на борту которого находились 40 пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации.

"Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Тюменское МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что ключевая цель расследования состоит в установлении причин произошедшего и принятии мер по их предотвращению в будущем.

Пострадавших в результате инцидента нет, самолет повреждения не получил. Пассажиры были доставлены из Тюмени в Белоярское резервным рейсом.