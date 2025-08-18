У пострадавших признаки острой кишечной инфекции

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь понадобилась 13 участникам всероссийского фестиваля ГТО в Чувашии, у которых после завтрака в одной из гостиниц проявились симптомы кишечной инфекции, в числе пострадавших 10 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.

С 14 по 20 августа в Чебоксарах проходит всероссийский фестиваль среди семейных команд "Готов к труду и обороне". Власти отмечали, что в нем принимают участие представители 55 регионов.

"10 несовершеннолетних и трое взрослых участников всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком <…> в одном из гостиничных заведений города Чебоксары", - говорится в сообщении.

По данным министерства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, они получают медицинскую помощь в стационарных условиях. Было отмечено, что угроз для их жизни нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова.

По данному факту правоохранители начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание), написало в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии. На месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале уточнила, что в ходе проверки установят точную причину обращения в больницы и выяснят обстоятельства происшествия, в том числе возможную связь с посещением учреждения питания при гостинице.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические мероприятия. Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что отобраны пробы воды, пищевых продуктов и смывов. Кроме этого, исследуются биоматериалы от больных и тех, кто с ними контактировал. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.