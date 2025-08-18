Мальчик выпал из страховочной системы и упал в море с высоты примерно 40-50 метров

СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок погиб, катаясь на парашюте на курорте в районе города Несебр в Болгарии. Как сообщает полиция, во время полета, который ребенок совершал вместе с матерью, мальчик выпал из страховочной системы и упал в море с высоты примерно 40-50 метров, реанимационные мероприятия были неэффективны.

По факту гибели ребенка, проживавшего в городе Разлог в Болгарии, возбуждено уголовное дело, задержаны три человека - непосредственные организаторы аттракционного катания.

В летние месяцы парасейлинг - катание на парашюте за катером - один из самых популярных среди туристов аттракционов, как правило, любители такой активности - молодые люди.