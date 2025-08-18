В Самарской области в ДТП пострадали пять человек

В их числе двое несовершеннолетних

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Алексеевском районе Самарской области. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Лобовое столкновение легковых автомобилей Chery и Lada Kalina произошло в 16:09 (15:09 мск) на автодороге Самара - Оренбург - Алексеевка в Алексеевском районе Самарской области.

"Пострадали пять человек, из которых два несовершеннолетних, госпитализированы. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.