В Самарской области погибли два водителя электровелосипедов

На них наехал водитель большегруза

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоявших на обочине дороги в Волжском районе Самарской области. Они погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 18 августа 16:00 (15:00 мск) на 3-м км автодороги "Мостовой переход "Кировский" в Волжском районе Самарской области.

"По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель большегруза 1975 года рождения нарушил правила расположения на проезжей части и допустил наезд на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине. На месте ДТП водители <…> погибли до приезда скорой помощи", - сказано в сообщении.