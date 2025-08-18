Ему оказывают медицинскую помощь, сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранения мужчина 1987 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшему оказывается медпомощь.

ВСУ дистанционно минируют прифронтовую зону, включая жилые кварталы населенных пунктов ДНР, суббоеприпасами "Колокольчик" и минами "Лепесток", кроме того, после обстрелов остаются кассетные части боеприпасов. По последним данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, только на мине типа "Лепесток" подорвались 188 мирных жителей, трое из них умерли от полученных травм.