В Волгограде в массовом ДТП с грузовиком пострадал один человек

Пострадавшую женщину доставили в больницу

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль Freightliner и семь легковых автомашин столкнулись в Советском районе Волгограда, в результате ДТП в больницу доставлена водитель одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в 16:20 мск на пересечении пр. Университетский и ул. Краснопресненская произошло столкновение грузового автомобиля "Фрейтлайнер" и семи легковых автомашин. В результате ДТП водитель автомобиля "Сузуки" доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции.