Их доставили в больницу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В Йошкар-Оле двоих несовершеннолетних пешеходов доставили в больницу из-за наезда на них иномарки, вылетевшей на тротуар после столкновения с другим транспортным средством. Об этом написала в своем Telegram-канале прокуратура Марий Эл.

"По предварительным данным, у дома №4 по улице Яна Крастыня города Йошкар-Олы водитель автомобиля Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Geely и после столкновения выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По факту происшествия прокуратура проводит проверку, в том числе соблюдение требований закона в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.