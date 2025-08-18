Полиция разыскивает подозреваемых

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения охранника у бара в центре Москвы, подозреваемых разыскивают. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 15 августа у бара на улице Маросейка. Полицейские, прибыв на место, установили, что между неизвестными и сотрудником охраны произошел конфликт, в ходе которого его избили. "По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются.