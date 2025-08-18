Еще трое пострадали

ТВЕРЬ, 18 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Тверской области. Двое из пострадавших - дети, сообщил командир взвода ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД по региону Максим Громов.

"Сегодня, 18 августа, примерно в 19:40 мск, на 169-м км федеральной автодороги М-10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили повреждения различной степени тяжести", - сказал он, уточнив, что двое из пострадавших дети.

Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работает оперативная служба.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что авария произошла в Калининском муниципальном округе. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили.