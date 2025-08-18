В числе пострадавших двое детей

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. В Самарской области столкнулись два автомобиля, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

По информации полиции, ДТП произошло на 9-м км дороги Самара - Оренбург - Алексеевка в Алексеевском районе Самарской области.

"По данным сотрудников Госавтоинспекции, <…> водитель Chery Tiggo <…> по неустановленным причинам нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу <…> для встречного движения в месте, где это запрещено, в результате [столкнулся] с автомобилем Lada Kalina. <…> Телесные повреждения получили три пассажира иномарки, <…> а также водитель отечественного автомобиля", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в числе пострадавших - двое детей 2009 и 2016 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу.