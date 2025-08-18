В тушении возгорания задействовано 22 автомобиля МЧС, 116 человек личного состава, 15 автоцистерн, техника министерства обороны и лесного хозяйства

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Волгоградская область отправит помощь для тушения пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на первого вице-премьера региона Юрия Говтвина.

"В ликвидации пожара задействовано 22 автомобиля МЧС, 116 человек личного состава, 15 автоцистерн, техника министерства обороны и лесного хозяйства. Ситуация остается сложной. Все работают с полной выкладкой для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Ежечасно идет доклад главе Луганской Народной Республики. Шеф-регион Волгоградская область направила в Станицу дополнительные силы МЧС. Уже утром они будут в муниципалитете", - приводятся его слова в сообщении.

Он также добавил, что несколько пожарных автомобилей находится на посту по периметру районной больницы. Есть риск распространения огня на территорию медицинского учреждения.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь лесного пожара, перешедшего на дачи, составляет 20 га. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

В Telegram-канале правительства ЛНР сообщается, что две пожилые женщины из охваченных огнем дачных поселков под Станицей Луганской обратились за медицинской помощью. "На месте возгораний в районе Ольховских Дач дежурит наша врачебная бригада. Две женщины обратились за помощью с острой реакцией на стресс. Дежурство медиков будет продолжаться до полной ликвидации огня в дачных поселках", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Наталии Пащенко.