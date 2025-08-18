Возбуждены уголовные дела

ПЕТРЕПОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждено на Камчатке в отношении граждан России, не сообщивших о получении вида на жительство (ВНЖ) в иностранном государстве, сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, в 2013 году 66-летняя женщина и в 2015 году 76-летний мужчина, являясь гражданами России и находясь за ее пределами в иностранном государстве, получили действительные документы, подтверждающие право на их постоянное проживание на территории иностранного государства, и до июня 2025 года не сообщили об этом в соответствующие органы Российской Федерации.

"Возбуждены уголовные дела. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ПУ ФСБ России по Восточному арктическому округу. Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния", - сказали в ведомство.