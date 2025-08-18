Террористы открыли стрельбу около входа в 19:59 мск

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый наряд полиции прибыл к концертному залу "Крокус сити холл" в Красногорске через шесть минут после начала атаки террористов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно сведениям дежурного УМВД России по Красногорску, экипажи полиции прибывали в следующей последовательности: в 20:05 [мск] прибыл пеший наряд патрульно-постовой службы полиции в составе двоих сотрудников. В 20:10 [мск] прибыл наряд отдельной роты ППС в составе 20 сотрудников. В 20:15 [мск] прибыл наряд ДПС, 20:16 [мск] прибыл еще один наряд ДПС. В 20:18 [мск] прибыл первый наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в 20:22 [мск] прибыл второй наряд группы задержания ОВО Росгвардии. В 20:09 [мск] объявлен сбор мобильного резерва (30 сотрудников). В 21:20 [мск] мобильный резерв прибыл на место происшествия", - говорится в материалах дела. Там отмечается, что само нападение началось в 19:59 мск.

В материалах дела также приводятся данные с камер видеонаблюдения, установленных в "Крокусе", согласно им нападавшие начали стрельбу около входа №14 концертного зала в 19:59 мск. В 20:02 мск террористы уже находились в здании и производили выстрелы по мирным гражданам - посетителям "Крокус сити холла". "Около 20:13 [мск] четверо нападавших вышли через вход №14, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись. По видеозаписям установили, что в общем нападение прошло примерно за 13-14 минут", - сказано в материалах дела.