В республике за прошедшие сутки новых возгораний не обнаружили

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты потушили все возгорания в лесах на территории Бурятии. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"В Бурятии нет лесных пожаров. За прошедшие сутки в республике новых пожаров не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действовавший в Прибайкальском районе пожар ликвидирован на площади 1,2 га. Ранее сообщалось, что возгорание возникло из-за грозы.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.