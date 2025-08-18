УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты потушили все возгорания в лесах на территории Бурятии. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
"В Бурятии нет лесных пожаров. За прошедшие сутки в республике новых пожаров не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действовавший в Прибайкальском районе пожар ликвидирован на площади 1,2 га. Ранее сообщалось, что возгорание возникло из-за грозы.
На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.