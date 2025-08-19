Иск подала Ольга Фоминых, требующая, чтобы ее указывали автором либретто оперы "Ждана"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассматривает иск автора Ольги Фоминых к музыкальному театру "Геликон-Опера" о защите авторских прав. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд приступил к рассмотрению иска Ольги Фоминых к музыкальному театру "Геликон-Опера" о защите авторских прав на либретто к опере "Ждана", - сказано в судебных документах.

Согласно судебным документам, весной 2024 года театр "Геликон-Опера" предоставил под аренду сцену для проведения фестиваля "Приглушенные голоса". В рамках данного фестиваля была представлена опера "Ждана" Алины Набыковой по мотивам рассказа Алексея Небыкова "Черный хлеб дорог". Изначально автором либретто указывалась Ольга Фоминых, но позже на сайте театра и интернет-агрегаторах по продаже билетов авторство приписали некоему Александру Капустину.

На судебном заседании, представитель Фоминых озвучил, что 10 мая 2024 Фоминых обратилась с письмом к художественному руководителю "Геликон-Оперы" Дмитрию Бертману по поводу необоснованной замены авторства либретто. На свои обращения она получила ответ, что автором является Капустин.

Фоминых хочет добиться, чтобы ее указывали автором либретто оперы "Ждана".

В свою очередь, представитель ответчика заявил, что "Геликон-Опера" не несет ответственности за указание авторства арендаторами площадки театра. Опера "Ждана" в репертуар самого театра не входила. Сцена была предоставлена на условиях договора аренды для проведения фестиваля "Приглушенные голоса", организаторами которой являлись Юлия Петрачук и Наталия Овсянникова. Так как договор был заключен между театром и Овсянниковой, то суд постановил привлечь ее третьим лицом.