Активность на исполине продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Код авиационной опасности Ключевского вулкана на Камчатке снизился до желтого, при этом фумарольная активность на исполине продолжается. Об этом ТАСС сообщил директор вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"С 14 на 15 августа на вулкане произошел пароксизм - это резкое усиление активности вулкана, характеризующееся выбросом большого количества лавы, пепла, газов и других вулканических продуктов, после чего извержение прекратилось. Сегодня код авиационной опасности снизился до желтого, при этом сохраняется слабая фумарольная активность, остывает лавовая пробка", - рассказал ученый.

По его словам, вулканическое дрожание исполина упало почти до нуля.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.