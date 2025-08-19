В Приморье выписали из больницы пострадавшую при наезде гидроцикла девочку

ЧП случилось 5 августа в Хасанском районе

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Медики Владивостокской клинической больницы №2 выписали девочку-подростка, получившую травмы в результате наезда гидроцикла. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Инцидент произошел 5 августа в Хасанском районе (гидроцикл на скорости влетел в сапборд с двумя девочками), одну из пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставили санавиацией в наш стационар. И вот спустя две недели [пациентку] выписывают домой", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина информировала, что состояние 13-летней девочки, получившей травмы из-за наезда гидроцикла, стабилизировалось. Пострадавшая находилась в реанимации, после чего ее перевели в нейрохирургическое отделение.

По версии следователей, 5 августа мужчина, находясь в состоянии опьянения и управляя гидроциклом в акватории бухты Рисовая Японского моря Хасанского района Приморского края, совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). Фрунзенский районный суд заключил обвиняемого в происшествии под стражу на два месяца.