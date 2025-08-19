Из-за подтопления закрыли еще один участок федеральной трассы "Колыма"

Для всех видов транспорта ограничили движение

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Магаданской области ограничили проезд по участку федеральной трансы "Колыма" на 1 681-м км из-за подтопления проезжей части, сообщает региональный Минтранс.

"Сообщаем, что в связи с выходом воды на проезжую часть закрыто движения для всех видов транспорта на 1 681-м км федеральной автодороги Р-504 "Колыма" с 14:00 (06:00 мск) 19 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Утром министерство сообщило о закрытии проезда еще на двух участках той же трассы из-за разрушения моста и сходом селевого потока. К настоящему времени, движение на одном из этих участков восстановлено.