На родителей составили протоколы об административном правонарушении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Транспортные полицейские в Свердловской области привлекли к ответственности родителей, чьи дети накладывали на рельсы ключи из любопытства. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Уральского федерального округа.

"Серовские транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей, чьи дети накладывали на рельсы ключи. На родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Информация об инциденте направлена в образовательную организацию, где учится школьник, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник станции Верхотурье Свердловской области обнаружил посторонние предметы на рельсах во время обхода. Полицейские, опросив очевидцев и изучив записи камер видеонаблюдения, установили, что ключи от дверного замка на рельсы наложили двое юных жителей города Верхотурье. Мальчики, одному из которых 12 лет, а второму 6 из любопытства решили посмотреть, что будет, если по ключам проедет поезд. Положив ключи на рельсы, они убежали играть в близлежащий двор.