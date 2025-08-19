Мужчина получил 15 лет колонии

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который 21 год назад изнасиловал и убил женщину, а затем сбежал из Омской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Вину в совершении преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, тело 28-летней изнасилованной женщины было найдено в квартире в Омске 17 сентября 2003 года. Тогда преступление раскрыть не удалось, но следствие продолжило поиск убийцы. В результате подозрения пали на знакомого подруги, проживавшей с жертвой. В январе 2025 года 60-летний мужчина был задержан в Крыму.

Суд установил, что 15 сентября 2003 года преступник пришел в гости к своей знакомой, которой не оказалось дома. Тогда мужчина стал домогаться ее соседки и, получив отказ, изнасиловал, а затем задушил ее. После этого он уехал на вахту в другой регион, позднее переехал в Крым.