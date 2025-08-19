Животное ликвидировали, сообщили в СК

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Домашняя собака насмерть загрызла 64-летнего мужчину в Иркутской области. От животного также пострадала мать погибшего, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Во дворе частного дома, расположенного в поселке Тельма Усольского района, на 64-летнего мужчину совершила нападение домашняя собака. Животное проявило агрессию в момент, когда мужчина наполнял миску водой для питья. Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине. В медицинском учреждении мужчина умер от полученных травм", - говорится в сообщении.

По информации СК, животное ликвидировано. Проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставила на контроль прокуратура города Усолье-Сибирское.