КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Директору детского оздоровительного лагеря в Хакасии, где ребенок получил отравление от использования средств против насекомых и потом умер, предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Директору оздоровительного лагеря предъявлено обвинение в ненадлежащем оказании услуг, повлекших смерть несовершеннолетней (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства. Директор был задержан и допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как рассказали в ведомстве, 10-летняя девочка во время отдыха в детском лагере "бесконтрольно в целях защиты от укусов насекомых применяла имеющиеся у нее репелленты, нанося инсектицидные средства на одежу и тело, что повлекло развитие острого химического отравления". Контроль за применением препаратов не осуществлялся ни со стороны директора, не со стороны сотрудников лагеря. Ребенок находился в лагере около двух недель, пока ей не стало плохо, и она не была госпитализирована. Девочка умерла в больнице.

По версии следствия, директор лагеря не обеспечил круглосуточное нахождение на территории врача-педиатра, ограничившись присутствием медицинской сестры.