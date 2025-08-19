В Пермском крае устраняют последствия смерча

Пострадавших нет, сообщила глава Суксунского округа Вера Бунакова

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Последствия прохождения смерча ликвидируют в Суксунском округе Пермского края. Об этом сообщила глава округа Вера Бунакова.

"Сразу после случившегося собрала рабочую группу по устранению последствий стихии. Сейчас восстанавливается электроснабжение, освобождается проезжая часть автодорог", - проинформировала она.

По данным Бунаковой, смерч, прошедший по Суксуну, повредил крыши домов и надворных построек, линии электропередачи, а также повалил деревья. Пострадавших нет.

"Обязательно проведем оценку всех последствий смерча. В первую очередь обследуем дома, у которых повреждены крыши", - подчеркнула глава округа, отметив, что для прибытия комиссии с обследованием следует обратиться в ЕДДС по телефону 112.