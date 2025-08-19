Еще один пострадал

ОРЕНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Авария с участием трактора и двух легковых машин, произошедшая в Курманаевском районе Оренбургской области, унесла жизни двух человек. Еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"ДТП произошло в районе села Кутуши. Столкнулись трактор и два легковых автомобиля, в результате чего одна из легковушек загорелась. К сожалению, в аварии погибли два человека. Еще один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками ГУ МЧС.