В Тюмени в ДТП с электроскутером пострадали двое школьников

По предварительной информации, подростки ехали на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Столкновение электроскутера с легковым автомобилем произошло в Тюмени, двое школьников ранены, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Электроскутер и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом пешеходном переходе на улице 30 лет победы, 35 в Тюмени. Двое школьников, находившихся на электроскутере, получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, двое 16-летних подростков ехали на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. При этом, как сообщил полицейским 65-летний водитель легкового автомобиля, он заканчивал маневр на зеленый сигнал светофора и не успел остановиться. Отмечается, что электроскутер подростку месяц назад подарили родители.