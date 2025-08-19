ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской

Зафиксировали не менее семи взрывов, сообщили в администрации округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее семи взрывов в границах населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные силы Украины, несмотря на великий праздник Преображения Господня, открыли огонь по Каменке-Днепровской из артиллерии, зафиксировано не менее семи ударов", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.